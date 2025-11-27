Голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон – главный претендент на приз вратарю года в НХЛ по версии официального сайта лиги. В голосовании для определения фаворитов на «Везина Трофи» по итогам четверти сезона приняли участие 16 экспертов. Каждый из них называл пятёрку претендентов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Логан Томпсон, «Вашингтон» – 67 баллов (8 первых мест).

2. Скотт Уэджвуд, «Колорадо» – 51 (6).

3. Коннор Хеллебайк, «Виннипег» – 50 (1).

4. Спенсер Найт, «Чикаго» – 38 (1).

5. Игорь Шестёркин, «Рейнджерс» – 13.

6. Лукаш Достал, «Анахайм» – 5.

7. Сергей Бобровский, «Флорида» – 4.

8-9. Якуб Добеш, «Монреаль» – 3.

8-9. Джейк Эттингер, «Даллас» – 3.

Также баллы получили Джейк Аллен («Нью-Джерси», 2 очка), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес», 2 очка), Артур Шилов («Питтсбург», 1 очко), Даниэль Владарж («Филадельфия», 1 очко).