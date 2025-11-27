Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывший вратарь «Сибири» Доминге подписал контракт с фарм-клубом «Флориды» из АХЛ

Бывший вратарь «Сибири» Луи Доминге подписал контракт с «Шарлотт» из АХЛ. Команда является фарм-клубом «Флориды» из НХЛ. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026 и носит односторонний характер.

Ранее вратарь покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам. За новосибирскую команду вратарь одержал одну победу, проведя в общей сложности 11 матчей с процентом отражённых бросков 89,2% и коэффициентом надёжности 3,83.

На счету опытного вратаря 151 матч в Национальной хоккейной лиге и показатель отражённых бросков 90,5%. Доминге играл за «Аризону Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Джерси Дэвилз», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз». Последние два сезона голкипер провёл в системе «Рейнджерс», выступая в АХЛ за «Хартфорд».