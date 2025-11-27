Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший вратарь «Сибири» Доминге подписал контракт с фарм-клубом «Флориды» из АХЛ

Бывший вратарь «Сибири» Доминге подписал контракт с фарм-клубом «Флориды» из АХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Сибири» Луи Доминге подписал контракт с «Шарлотт» из АХЛ. Команда является фарм-клубом «Флориды» из НХЛ. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026 и носит односторонний характер.

Ранее вратарь покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам. За новосибирскую команду вратарь одержал одну победу, проведя в общей сложности 11 матчей с процентом отражённых бросков 89,2% и коэффициентом надёжности 3,83.

На счету опытного вратаря 151 матч в Национальной хоккейной лиге и показатель отражённых бросков 90,5%. Доминге играл за «Аризону Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Джерси Дэвилз», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз». Последние два сезона голкипер провёл в системе «Рейнджерс», выступая в АХЛ за «Хартфорд».

Материалы по теме
Официально
Вратарь Луи Доминге покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android