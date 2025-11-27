Скидки
Нападающий «Динамо» Сикура оценил изменения в игре «Локомотива» при Бобе Хартли

Нападающий «Динамо» Дилан Сикура оценил изменения в игре «Локомотива» при главном тренере Бобе Хартли.

«Как по мне, «Локомотив» не сильно изменился с прошлого сезона, хоть у них и новый тренерский штаб, состав практически не поменялся, в игре также много схожих моментов. Очень дисциплинированная команда, играет на оборону, у них сильный вратарь.

Есть определённые изменения, Хартли добавил свои детали, есть что-то североамериканское теперь, согласен. Но ключевые игроки всё те же, поэтому и сама команда действует в схожей манере, что и в прошлом году», – сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

