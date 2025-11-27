Скидки
Хоккей Новости

Егор Сурин высказался о теоретической встрече на льду с бывшими тафгаями «Витязя»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин представил потенциальную встречу на льду с тафгаями «Витязя», которые выступали за команду с 2005 по 2012 год. За это время в матчах с участием «Витязя» случилась 241 драка.

– Представим вас в КХЛ в первые годы лиги. Играете против легендарного «Витязя» с пятёркой тафгаев. Смогли бы вести себя с ними в дерзком стиле?
– Не знаю. Наверное, можно было от них, конечно, и получить хорошенько… Но ведь можно было и заработать две минуты, большинство. В этом были бы и свои плюсы, и свои минусы.

– То есть в принципе залезть под кожу, чтобы вас побили, и не ответить, но заработать для команды большинство – для вас это окей?
– Конечно. Всё зависит от игры. Это тоже большая работа, – сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

