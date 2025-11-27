Скидки
Форвард «Локомотива» Сурин: моя мечта увидеться с Роналду, но к Месси я бы не подошёл

Форвард «Локомотива» Сурин: моя мечта увидеться с Роналду, но к Месси я бы не подошёл
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин заявил, что мечтает встретиться с футболистом Криштиану Роналду.

«Хотел бы увидеться с Роналду, в каком-то смысле это моя мечта. Великий человек. Но не с Месси. Запишу кружок Радулову, что не подошёл к нему, он болеет за Месси. Тут на меня Радулов повлиять не смог», – сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл 17 матчей за клуб и сборную во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Наибольшую известность нападающему принесли выступления за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Роналду — пятикратный обладатель премии «Золотой мяч».

