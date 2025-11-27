Кирилл Капризов оценил свой победный гол в овертайме матча с «Чикаго»

Нападающий Кирилл Капризов высказался о своей победной шайбе в овертайме, заброшенной в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ). Российский форвард реализовал большинство броском в дальний угол ворот.
«Играть в большинстве 4 на 3 легче, чем 5 на 4. В овертайме больше свободного пространства на льду. Можно немного больше кататься, и легче создавать моменты, когда владеешь шайбой», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Россиянин повторил клубный рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве. Теперь по заброшенным шайбам в большинстве Капризов делит первое место с Заком Паризе, у обоих хоккеистов по 69 таких голов. Также этот гол стал для Капризова 199-м за «Миннесоту», что позволяет ему разделить третье место с Паризе среди снайперов в истории клуба.
