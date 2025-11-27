Овечкин отреагировал на участие своих сыновей в торжественной церемонии в его честь в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на участие своих сыновей в торжественной церемонии в его честь перед матчем с «Виннипег Джетс» (4:3). Церемония прошла в честь 900 голов и 1500 матчей Овечкина в НХЛ. Двое сыновей, Сергей и Илья, одетые в одинаковые чёрные джерси «Кэпиталз», гетры «Динамо» Москва и с жёлтыми шнурками для коньков, покатались вместе с Александром перед началом матча.
«Это был классный момент. Они ещё молоды, но они запомнят этот момент на всю жизнь и будут рассказывать о нём своим детям. Это было особенное событие», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.
Отметим, что матч с «Виннипегом» стал для Овечкина 1515-м, он обошёл по этому показателю Стива Айзермана, выйдя на чистое 23-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ.
- 27 ноября 2025
