Главная Хоккей Новости

Овечкин отреагировал на участие своих сыновей в торжественной церемонии в его честь в НХЛ

Овечкин отреагировал на участие своих сыновей в торжественной церемонии в его честь в НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на участие своих сыновей в торжественной церемонии в его честь перед матчем с «Виннипег Джетс» (4:3). Церемония прошла в честь 900 голов и 1500 матчей Овечкина в НХЛ. Двое сыновей, Сергей и Илья, одетые в одинаковые чёрные джерси «Кэпиталз», гетры «Динамо» Москва и с жёлтыми шнурками для коньков, покатались вместе с Александром перед началом матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38     2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21     2:1 Виларди (Коннор) – 19:38     2:2 Виларди (Моррисси, Коннор) – 21:24 (pp)     3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22     4:2 Макмайкл – 45:25     4:3 Шайфли (Коннор, Демело) – 55:11    

«Это был классный момент. Они ещё молоды, но они запомнят этот момент на всю жизнь и будут рассказывать о нём своим детям. Это было особенное событие», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Отметим, что матч с «Виннипегом» стал для Овечкина 1515-м, он обошёл по этому показателю Стива Айзермана, выйдя на чистое 23-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ.

