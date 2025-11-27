Елесин: Никитин в «Локомотиве» помог осуществить мечту, команда играла за него

Защитник «Локомотива» Александр Елесин высказался об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера ярославского клуба и оценил вклад специалиста в чемпионство железнодорожников. Напомним, Никитин на данный момент работает в ЦСКА.

— Уход Игоря Никитина. Как вы это восприняли?

— Я был удивлён, но принял эту ситуацию. Обид нет, какая может быть обида? Человек ищет там, где лучше.

— Он что-то сказал вам на прощание?

— Он позвонил мне и сообщил о своём решении. Пожелали друг другу удачи. Ничего особенного.

— Лично для вас игры с ЦСКА стали после этого принципиальнее?

— Конечно! Ты же играешь против человека, с которым прошёл большой путь. Можно сказать, что часть ребят воспитал Никитин. У нас есть вполне конкретная мотивация в матчах с ЦСКА, это вызов для «Локомотива». Такие игры украшают регулярный чемпионат.

— Спустя время приходит больше осознания, какой след Никитин оставил в «Локомотиве». Вы можете это сформулировать?

— Мне кажется, он показал нам, кто мы есть на самом деле. Никитин помог осуществить мечту. Для меня он сильный человек, хороший психолог. К каждому он нашёл подход. Могу с уверенностью сказать, что команда играла за него. Вообще, считаю, что это одна из самых важных вещей, когда команда играет за тренера. Лично мне Игорь Валерьевич помог иначе взглянуть на свою игру. Я понял, что могу делать для команды, как использовать свои сильные стороны, — цитирует Елесина сайт КХЛ.