Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев станет главным тренером фарм-клуба ЦСКА в ВХЛ

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев станет главным тренером фарм-клуба ЦСКА — команды ВХЛ «Звезда». Об этом специалист сообщил корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Напомним, вчера, 26 ноября, «Звезду» покинул Ринат Хасанов. Команда занимает 23-е место в турнирной таблице ВХЛ, у клуба в активе 27 очков после 27 матчей. В следующей встрече Всероссийской хоккейной лиги «Звезда» сыграет с «Молотом» в Перми 1 декабря.

Олег Леонтьев предыдущие четыре сезона возглавлял нижнекамский «Нефтехимик», который покинул 1 апреля 2025 года. Под его руководством «волки» два сезона подряд выходили в плей-офф.