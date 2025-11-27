Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий «Металлурга» Кузнецов после пропуска одного матча сыграет с «Авангардом»

Сегодня, 27 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В состав «Металлурга» вернулся нападающий Евгений Кузнецов, который пропустил прошлый матч по решению главного тренера Андрея Разина.

Состав «Металлурга»:

Фото: «Металлург»

Состав «Авангарда»:

Фото: «Авангард»

«Металлург» идёт на серии из трёх побед и выиграл восемь из последних девяти своих встреч. «Авангард» победил в четырёх из последних пяти матчей.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 30 матчей, в которых набрал 48 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 39 очками после 29 встреч располагается на третьей строчке Востока.