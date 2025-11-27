Скидки
Хоккей

Виталий Злобин назначен генеральным директором ХК «Лада»

Комментарии

Виталий Злобин назначен на пост генерального директора хоккейного клуба «Лада». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Отметим, что 22 октября 2025 года стало известно имя нового спортивного директора. Им стал специалист Ильдар Мухометов.

«Лада» с 23 очками после 30 проведённых встреч Континентальной хоккейной лиги занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. От зоны плей-офф тольяттинский клуб отстаёт на девять очков. В следующей игре «Лада» сыграет в гостях с ЦСКА сегодня, 27 ноября.

Ранее «Лада» заключила односторонние контракты до конца сезона с нападающими Томашем Юрчо и Тайлером Граовацем.

