Хоккей Новости

Уил: игроки «Динамо» готовы работать с Козловым, мы все в одной лодке

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о работе с исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых Вячеславом Козловым. Напомним, ранее в отставку был отправлен Алексей Кудашов.

«При Козлове наша система остаётся почти такой же, что и при Кудашове, лишь небольшие изменения. Стараемся хорошо работать всей командой, чтобы нарабатывать уверенность с новым тренером. Мы готовы работать с Козловым дальше, все в одной лодке и на одном пути. Мы слушаем, что он нам говорит, и стараемся работать ради себя, тренера и болельщиков «Динамо», — сказал Уил Metaratings.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Запада.

«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым
«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым
