Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В коллективе был раздор». Гендиректор «Сибири» — об атмосфере при Буцаеве

«В коллективе был раздор». Гендиректор «Сибири» — об атмосфере при Буцаеве
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о нежелании хоккеистов новосибирцев играть под руководством бывшего главного тренера команды Вячеслава Буцаева.

— Мне говорили, что в какой-то момент в клубе возник чуть ли не бунт и сразу несколько игроков просили обмены. Это соответствует реальному положению дел?
— Наверное, всё пошло с обмена Никиты Сошникова. Когда он попросил себя обменять. Никита уже рассказывал в интервью, что они не нашли общий язык с Вячеславом Геннадьевичем [Буцаевым]. Потом обмен запросил Владимира Ткачёв. Слухи до меня доходили, что и Скотт Уилсон хотел уйти, причём уйти именно от этого тренера. Хотя ко мне лично с такими просьбами они не приходили. Но то, что в коллективе был раздор, — спорить смысла нет, — цитирует Крутохвостова Sport24.

Материалы по теме
«Дичь, когда тренер публично песочит». Мощный спич Сошникова о ситуации в «Сибири»
Эксклюзив
«Дичь, когда тренер публично песочит». Мощный спич Сошникова о ситуации в «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android