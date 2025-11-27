«В коллективе был раздор». Гендиректор «Сибири» — об атмосфере при Буцаеве

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о нежелании хоккеистов новосибирцев играть под руководством бывшего главного тренера команды Вячеслава Буцаева.

— Мне говорили, что в какой-то момент в клубе возник чуть ли не бунт и сразу несколько игроков просили обмены. Это соответствует реальному положению дел?

— Наверное, всё пошло с обмена Никиты Сошникова. Когда он попросил себя обменять. Никита уже рассказывал в интервью, что они не нашли общий язык с Вячеславом Геннадьевичем [Буцаевым]. Потом обмен запросил Владимира Ткачёв. Слухи до меня доходили, что и Скотт Уилсон хотел уйти, причём уйти именно от этого тренера. Хотя ко мне лично с такими просьбами они не приходили. Но то, что в коллективе был раздор, — спорить смысла нет, — цитирует Крутохвостова Sport24.