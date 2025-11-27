Скидки
«Для них русский — это уважение! Лучше не шутить». Сурин — об отношении игроков в НХЛ

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин ответил на вопрос, является ли его агрессивный стиль игры подготовкой к НХЛ.

— Егор, такое агрессивное поведение, где-то вызывающее, можно назвать подготовкой перед НХЛ, чтобы ребята там поняли, что к ним приехал не мальчик?
— Думаю, они смотрят хайлайты КХЛ, как мы – хайлайты НХЛ. Было бы неплохо заявить о себе здесь, чтобы там уже знали об этом. Когда я приезжал в кэмп «Нэшвилла», то там ко мне с уважением относились. Были моменты, что мы даже смотрели мои силовые приёмы. Мне кажется, для них русский — это уважение! И опасение какое-то. Понимают, что лучше не шутить. С языком у меня всё нормально. Постоянно, когда едем с базы на арену, разговариваем с легионерами «Локомотива». Я, Радул и Фрейз всегда на английском общаемся. Хочу возобновить сейчас уроки с репетитором, — цитирует Сурина Legalbet.

