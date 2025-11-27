Шелдон Ремпал забросил свою первую шайбу после возвращения в «Салават Юлаев»

В эти минуты в Уфе проходит встреча Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и астанинским «Барысом». Идёт второй период, счёт – 3:2 в пользу гостей.

На 30-й минуте второго периода Шелдон Ремпал с передач Дина Стюарта и Джека Родевальда забросил вторую шайбу «Салавата Юлаева» в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Для Ремпала этот гол стал первым за уфимский клуб после возвращения в команду. Летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился. Позже хоккеист покинул столичную команду.