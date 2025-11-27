Шелдон Ремпал забросил свою первую шайбу после возвращения в «Салават Юлаев»
В эти минуты в Уфе проходит встреча Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и астанинским «Барысом». Идёт второй период, счёт – 3:2 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Перерыв
3 : 3
Барыс
Астана
0:1 Уиллман (Томпсон, Логвин) – 11:22 (5x5) 0:2 Веккионе (Бреус, Королёв) – 13:02 (5x5) 1:2 Броссо (Жаровский, Ремпал) – 17:02 (5x4) 1:3 Уолш (Веккионе, Симонов) – 27:04 (5x4) 2:3 Ремпал (Стюарт, Родевальд) – 29:00 (5x4) 3:3 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 33:18 (5x3)
На 30-й минуте второго периода Шелдон Ремпал с передач Дина Стюарта и Джека Родевальда забросил вторую шайбу «Салавата Юлаева» в игре.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Для Ремпала этот гол стал первым за уфимский клуб после возвращения в команду. Летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился. Позже хоккеист покинул столичную команду.
