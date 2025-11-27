Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина: минское «Динамо» едва ли не главный фаворит Запада

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов высоко оценил игру минского «Динамо» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Белорусский клуб занимает третье место в таблице Запада.

— По моему мнению, в прессе мало говорят о феномене минского «Динамо». Между тем эта команда ровно и мощно проводит чемпионат, незаметно став едва ли не главным фаворитом Запада. Кстати, именно после 0:6 в Минске последовали перестановки в «Спартаке».

— За счёт чего Минск выстреливает?

— Прежде всего феномен «Динамо» — в качественной и долгосрочной тренерской работе. Штаб Дмитрия Квартальнова получил в клубе серьёзный кредит доверия, нет шараханий, идёт планомерная работа. О её качестве можно судить по взаимодействию с ветеранами, в ряде случаев оно является тонким и даже рискованным для тренера. Но вы посмотрите, какую существенную профессиональную роль играет в Минске Вадим Шипачёв, как стабильно он выглядит в 38 лет, как планомерно подводится к играм и как позитивно влияет на молодёжь. Кстати, своя роль и у другого ветерана – Андрея Стася, он тоже очень полезен.

— Минск – это прежде всего Шипачёв?

— «Динамо» — это созданный тренерами баланс Шипачёва, талантливой молодёжи и большой группы североамериканских легионеров. На базе опытной и стабильной обороны «Динамо» имеет возможность играть в современный и агрессивный хоккей. Таблица это отражает. И, думаю, что в плей-офф Минск будет даже более опасен, — цитирует Якубова Russia-Hockey.