Кирилл Сафронов — о СКА: команда немного раскрепостилась, но есть над чем работать

Бывший защитник клубов КХЛ Кирилл Сафронов оценил последние матчи СКА в сезоне КХЛ. Армейский клуб выиграл шесть из семи последних встреч.

‎— С чем связываете подъём СКА?

‎— Я ранее уже говорил, что нужно время, чтобы сыграться, привыкнуть, понять требования нового тренера в том числе. В первой части чемпионата армейцы мало забивали, играли неплохо, но, когда забиваешь один-два гола за игру, сложно добиться успеха. Сейчас усилились. В штаб Ларионова пришёл грамотный специалист Юрий Бабенко, он тоже внёс свой вклад. Мне кажется, команда немного раскрепостилась. Видно, что хорошо провели 10-дневную паузу между матчами. Последние две игры прилично сыграли. ЦСКА забили четыре гола и «Северстали» шесть голов.

‎‎— Как считаете, команда проведёт остаток сезона без спадов?

‎— Это такой творческий вопрос. Есть над чем работать. Вчера после двух периодов «Северсталь» практически полностью перебросала армейцев. В моменте было 35 на 18 по броскам. Тем не менее армейцы отоборонялись и забили гол. Лайпсик забил после классного паса Гримальди. Матч довели. Видно было, что в большей степени инициатива была у «Северстали». Есть над чем работать во владении инициативой. Не всегда получится забивать по шесть голов. Если много бросать, то голы непременно придут. Нам, болельщикам СКА, хочется, чтобы команда выигрывала всегда, но такое редко бывает, — цитирует Сафронова «Спорт день за днём».