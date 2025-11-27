«Авангард» победил «Металлург» в матче лидеров Востока КХЛ

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Авангардом» из Омска. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На четвёртой минуте первого периода Артём Блажиевский открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Василий Пономарёв сделал счёт 2:0 в пользу «ястребов». На 16-й минуте второго периода Сергей Толчинский забросил шайбу за «Металлург». В середине третьего периода Эндрю Потуральски сделал счёт 3:1 в пользу «Авангарда».
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Металлург» встретится с «Барысом» дома 29 ноября. «Авангард» 4 декабря сыграет с «Сочи» в Омске.
