«Салават Юлаев» отыгрался с 1:3 и победил дома «Барыс», забросив семь шайб
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Барысом» из Астаны. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
7 : 4
Барыс
Астана
0:1 Уиллман (Томпсон, Логвин) – 11:22 (5x5) 0:2 Веккионе (Бреус, Королёв) – 13:02 (5x5) 1:2 Броссо (Ремпал, Жаровский) – 17:02 (5x4) 1:3 Уолш (Веккионе, Симонов) – 27:04 (5x4) 2:3 Ремпал (Стюарт, Родевальд) – 29:00 (5x4) 3:3 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 33:18 (5x3) 4:3 Хохлачёв (Стюарт, Родевальд) – 40:33 (5x5) 4:4 Уиллман (Логвин) – 43:40 (5x5) 5:4 Ремпал (Пименов) – 44:56 (5x5) 6:4 Пименов (Сучков) – 57:19 (5x5) 7:4 Броссо – 58:11 (en)
В составе победителей шайбы забросили Девин Броссо (дубль), Шелдон Ремпал (дубль), Джек Родевальд, Дин Стюарт и Артём Пименов. У «Барыса» голы забили Макс Уиллман (дубль), Майк Веккионе и Райли Уолш.
Отметим, что уфимский клуб отыгрался со счёта 1:3 в данной встрече.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» встретится с ЦСКА в гостях 1 декабря. «Барыс» 29 ноября сразится в гостях с «Металлургом».
