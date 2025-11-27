Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Барыс, результат матча 27 ноября 2025 года, счёт 7:4, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» отыгрался с 1:3 и победил дома «Барыс», забросив семь шайб
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Барысом» из Астаны. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 4
Барыс
Астана
0:1 Уиллман (Томпсон, Логвин) – 11:22 (5x5)     0:2 Веккионе (Бреус, Королёв) – 13:02 (5x5)     1:2 Броссо (Ремпал, Жаровский) – 17:02 (5x4)     1:3 Уолш (Веккионе, Симонов) – 27:04 (5x4)     2:3 Ремпал (Стюарт, Родевальд) – 29:00 (5x4)     3:3 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 33:18 (5x3)     4:3 Хохлачёв (Стюарт, Родевальд) – 40:33 (5x5)     4:4 Уиллман (Логвин) – 43:40 (5x5)     5:4 Ремпал (Пименов) – 44:56 (5x5)     6:4 Пименов (Сучков) – 57:19 (5x5)     7:4 Броссо – 58:11 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Девин Броссо (дубль), Шелдон Ремпал (дубль), Джек Родевальд, Дин Стюарт и Артём Пименов. У «Барыса» голы забили Макс Уиллман (дубль), Майк Веккионе и Райли Уолш.

Отметим, что уфимский клуб отыгрался со счёта 1:3 в данной встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» встретится с ЦСКА в гостях 1 декабря. «Барыс» 29 ноября сразится в гостях с «Металлургом».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android