«Салават Юлаев» отыгрался с 1:3 и победил дома «Барыс», забросив семь шайб

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Барысом» из Астаны. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Девин Броссо (дубль), Шелдон Ремпал (дубль), Джек Родевальд, Дин Стюарт и Артём Пименов. У «Барыса» голы забили Макс Уиллман (дубль), Майк Веккионе и Райли Уолш.

Отметим, что уфимский клуб отыгрался со счёта 1:3 в данной встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» встретится с ЦСКА в гостях 1 декабря. «Барыс» 29 ноября сразится в гостях с «Металлургом».