Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Авангарда» Серебряков совершил 59 сейвов в победной игре с «Металлургом»

Вратарь «Авангарда» Серебряков совершил 59 сейвов в победной игре с «Металлургом»
Комментарии

Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков совершил 59 сейвов в победной игре с «Металлургом». В первой двадцатиминутке вратарь «ястребов» отбил 17 бросков, во втором периоде — 20, в третьем — 22. Рекорд в регулярках КХЛ принадлежит Юхе Метсоле (62 сейва в 2018 году в матче «Салават Юлаев» — «Авангард»).

В нынешнем сезоне 30-летний Серебряков сыграл 24 матча, в которых одержал 13 побед с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,53.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Авангардом» из Омска. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Омичи с 41 очком занимают второе место в таблице Востока.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5)     1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5)     1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
«Авангард» победил «Металлург» в матче лидеров Востока КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android