Вратарь «Авангарда» Серебряков совершил 59 сейвов в победной игре с «Металлургом»
Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков совершил 59 сейвов в победной игре с «Металлургом». В первой двадцатиминутке вратарь «ястребов» отбил 17 бросков, во втором периоде — 20, в третьем — 22. Рекорд в регулярках КХЛ принадлежит Юхе Метсоле (62 сейва в 2018 году в матче «Салават Юлаев» — «Авангард»).
В нынешнем сезоне 30-летний Серебряков сыграл 24 матча, в которых одержал 13 побед с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,53.
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Авангардом» из Омска. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Омичи с 41 очком занимают второе место в таблице Востока.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5) 0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5) 1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5) 1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)
