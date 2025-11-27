Вратарь «Авангарда» Серебряков совершил 59 сейвов в победной игре с «Металлургом»

Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков совершил 59 сейвов в победной игре с «Металлургом». В первой двадцатиминутке вратарь «ястребов» отбил 17 бросков, во втором периоде — 20, в третьем — 22. Рекорд в регулярках КХЛ принадлежит Юхе Метсоле (62 сейва в 2018 году в матче «Салават Юлаев» — «Авангард»).

В нынешнем сезоне 30-летний Серебряков сыграл 24 матча, в которых одержал 13 побед с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,53.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Авангардом» из Омска. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Омичи с 41 очком занимают второе место в таблице Востока.