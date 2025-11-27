Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал разгромное поражение «Шанхайских Драконов» от «Трактора» (0:9) в Челябинске.

Наверное, у «Шанхая» есть какие-то внутренние проблемы. Может, премиальные не заплатили. По большому счёту играют там наёмники, а они думают прежде всего кошельком. Укомплектованы они прилично, но такие провалы без причин не случаются. Надо учитывать, что команда собралась с листа, не было предсезонки — только желание играть.

Нужно ли что-то говорить хоккеистам после таких поражений? Надо понимать, что там собраны люди не из нашего круга. Это наёмники, играют они чисто за деньги, перед болельщиками обязательств никаких нет. Конечно, так проигрывать нельзя, какие-то разговоры и разборы состоятся. Видимо, будут ждать паузы, чтобы выйти из этой ямы, ведь, насколько понимаю, нацелились они на плей-офф», — цитирует Плющева «Советский спорт».