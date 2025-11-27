Скидки
«В «Шанхае» играют наёмники, они думают кошельком». Плющев — о 0:9 от «Трактора»

«В «Шанхае» играют наёмники, они думают кошельком». Плющев — о 0:9 от «Трактора»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал разгромное поражение «Шанхайских Драконов» от «Трактора» (0:9) в Челябинске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
9 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кадейкин (Коршков, Низамеев) – 07:40 (5x5)     2:0 Дронов (Светлаков, Дер-Аргучинцев) – 13:42 (5x5)     3:0 Ливо (Кравцов, Григоренко) – 19:30 (5x4)     4:0 Гросс (Телегин, Ливо) – 21:47 (5x5)     5:0 Никонов (Дэй, Рыков) – 26:45 (5x5)     6:0 Коршков (Горюнов-Рольгизер, Кадейкин) – 27:49 (5x5)     7:0 Кравцов (Светлаков) – 38:23 (4x5)     8:0 Светлаков (Глотов, Коромыслов) – 42:21 (5x5)     9:0 Светлаков (Ливо, Григоренко) – 51:08 (5x3)    

Наверное, у «Шанхая» есть какие-то внутренние проблемы. Может, премиальные не заплатили. По большому счёту играют там наёмники, а они думают прежде всего кошельком. Укомплектованы они прилично, но такие провалы без причин не случаются. Надо учитывать, что команда собралась с листа, не было предсезонки — только желание играть.

Нужно ли что-то говорить хоккеистам после таких поражений? Надо понимать, что там собраны люди не из нашего круга. Это наёмники, играют они чисто за деньги, перед болельщиками обязательств никаких нет. Конечно, так проигрывать нельзя, какие-то разговоры и разборы состоятся. Видимо, будут ждать паузы, чтобы выйти из этой ямы, ведь, насколько понимаю, нацелились они на плей-офф», — цитирует Плющева «Советский спорт».

