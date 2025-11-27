Хоккеисты «Вашингтона» овациями встретили сыновей Овечкина в раздевалке команды
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с двумя сыновьями зашёл в раздевалку столичного клуба, где детей встретили овациями хоккеисты команды.
Напомним, перед игрой с «Виннипег Джетс» Сергей и Илья вместе с отцом провели разминку. Также «Кэпиталз» перед матчем провели специальную предматчевую церемонию в честь Овечкина, который стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов, и восьмым хоккеистом, сыгравшим 1500 матчей за одну команду.
«Вашингтон» в игре одержал победу со счётом 4:3. На счету Овечкина заброшенная шайба во встрече. В следующей встрече «Вашингтон» завершит свою домашнюю серию. В соперниках — «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38 2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21 2:1 Виларди (Коннор) – 19:38 2:2 Виларди (Моррисси, Коннор) – 21:24 (pp) 3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22 4:2 Макмайкл – 45:25 4:3 Шайфли (Коннор, Демело) – 55:11
