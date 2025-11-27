Хоккеисты «Вашингтона» овациями встретили сыновей Овечкина в раздевалке команды

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с двумя сыновьями зашёл в раздевалку столичного клуба, где детей встретили овациями хоккеисты команды.

Напомним, перед игрой с «Виннипег Джетс» Сергей и Илья вместе с отцом провели разминку. Также «Кэпиталз» перед матчем провели специальную предматчевую церемонию в честь Овечкина, который стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов, и восьмым хоккеистом, сыгравшим 1500 матчей за одну команду.

«Вашингтон» в игре одержал победу со счётом 4:3. На счету Овечкина заброшенная шайба во встрече. В следующей встрече «Вашингтон» завершит свою домашнюю серию. В соперниках — «Торонто Мэйпл Лифс».