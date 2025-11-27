Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеисты «Вашингтона» овациями встретили сыновей Овечкина в раздевалке команды

Хоккеисты «Вашингтона» овациями встретили сыновей Овечкина в раздевалке команды
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с двумя сыновьями зашёл в раздевалку столичного клуба, где детей встретили овациями хоккеисты команды.

Напомним, перед игрой с «Виннипег Джетс» Сергей и Илья вместе с отцом провели разминку. Также «Кэпиталз» перед матчем провели специальную предматчевую церемонию в честь Овечкина, который стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов, и восьмым хоккеистом, сыгравшим 1500 матчей за одну команду.

«Вашингтон» в игре одержал победу со счётом 4:3. На счету Овечкина заброшенная шайба во встрече. В следующей встрече «Вашингтон» завершит свою домашнюю серию. В соперниках — «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38     2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21     2:1 Виларди (Коннор) – 19:38     2:2 Виларди (Моррисси, Коннор) – 21:24 (pp)     3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22     4:2 Макмайкл – 45:25     4:3 Шайфли (Коннор, Демело) – 55:11    
Материалы по теме
Овечкин не устаёт забивать! Положил с разворота и повторил ещё одно достижение Гретцки
Видео
Овечкин не устаёт забивать! Положил с разворота и повторил ещё одно достижение Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android