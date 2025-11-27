Защитник «Локомотива» Елесин: играть с Радуловым — большой вызов

Защитник «Локомотива» Александр Елесин прокомментировал совместную игру с нападающим Александром Радуловым.

— Каково быть капитаном, когда в твоей команде играет Радулов?

— Никаких проблем. У нас много лидеров: и Саня, и Андрюха Сергеев, и Макс Шалунов, и Мартин Гернат. У каждого есть право голоса. Я не отделяю Саню Радулова от всех остальных. Тем более он довольно простой мужик – и сам может напихать, и выслушать. Радулов абсолютно нормально относится к критике. На играх он очень эмоционален, но нужно понимать, что Саня преследует цель выиграть. На самом деле, играть с Радуловым – большой вызов. Нужно быть с ним на одной волне. Совершенно точно – рядом с таким хоккеистом ты растёшь, — цитирует Елесина сайт КХЛ.