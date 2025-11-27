Скидки
«Начали вытаскивать из себя всё». Козлов — о победе «Салавата» над «Барысом»

«Начали вытаскивать из себя всё». Козлов — о победе «Салавата» над «Барысом»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победный матч с «Барысом» (7:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 4
Барыс
Астана
0:1 Уиллман (Томпсон, Логвин) – 11:22 (5x5)     0:2 Веккионе (Бреус, Королёв) – 13:02 (5x5)     1:2 Броссо (Ремпал, Жаровский) – 17:02 (5x4)     1:3 Уолш (Веккионе, Симонов) – 27:04 (5x4)     2:3 Ремпал (Стюарт, Родевальд) – 29:00 (5x4)     3:3 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 33:18 (5x3)     4:3 Хохлачёв (Стюарт, Родевальд) – 40:33 (5x5)     4:4 Уиллман (Логвин) – 43:40 (5x5)     5:4 Ремпал (Пименов) – 44:56 (5x5)     6:4 Пименов (Сучков) – 57:19 (5x5)     7:4 Броссо – 58:11 (en)    

– Хорошая волевая победа, ребята очередной матч вытащили на самоотдаче. Тяжёлое было начало, проигрывали, по движению было видно, что они были быстрее нас. Но потом стали находить в себе силы, эмоции, страсть. Начали вытаскивать из себя всё, переломили встречу. Важная победа, тем более что недавно был день рождения клуба. Дома перед своими болельщиками, спасибо им огромное, они помогли ребятам найти эти эмоции.

– Почему получилось такое неудачное начало?
– Только что вернулись с поездки, где было четыре матча. Играли в московское время. Было видно, что у ребят нет свежести. Но плюс, что это хороший опыт для ребят: не всегда ты будешь свежим.

– Почему не играл Максим Кузнецов?
– Видно, что он себя «съедает», он недоволен своей игрой. У меня был с ним разговор, чтобы он выкинул это из головы и готовился к следующим матчам. Он старается, я вижу, что он сам себя закапывает в яму, в этой ситуации я должен был дать ему отдохнуть, чтобы он снял с себя давление. Это психологический момент.

– Заработало большинство. Что улучшилось в этом компоненте?
– Работаем, разговариваем, показываем видео. Ищем оптимальные сочетания в большинстве, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

