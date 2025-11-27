Форвард «Салавата» Ремпал оценил победный матч с «Барысом», где игрок набрал четыре очка

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал подвёл итоги матча с «Барысом» (7:4). Форвард забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
– Очень здорово, что получаются такие матчи, когда набираешь много очков. Конечно, это поможет в уверенности. Никаких оправданий, конечно, нет, но всё-таки у меня был длительный перелёт, была пауза, плюс приходилось мне привыкать к новому режиму сна, однако от игры к игре я всё лучше себя ощущал, и теперь видим результат.
– По ходу матча немного менялась ваша пятёрка. Вспоминали ли взаимодействие с Пименовым и Яном в прошлом сезоне?
– Да, у нас не всё получалось в звене с Броссо и Родевальдом, тренерский штаб принял решение поменять сочетания, и это нормально, это часть нашей работы. Ты должен готов играть с любыми партнёрами. Мы играли в прошлом сезоне, так что между нами сохранилась «химия», — цитирует Ремпала сайт «Салавата Юлаева».
- 27 ноября 2025
-
22:00
-
21:43
-
21:42
-
21:22
-
21:17
-
21:14
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
20:53
-
20:51
-
20:49
-
20:36
-
20:23
-
20:04
-
19:45
-
19:29
-
19:25
-
19:19
-
18:53
-
18:32
-
18:17
-
18:04
-
17:40
-
17:22
-
17:06
-
16:47
-
16:28
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:45