Форвард «Салавата» Ремпал оценил победный матч с «Барысом», где игрок набрал четыре очка

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал подвёл итоги матча с «Барысом» (7:4). Форвард забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

– Очень здорово, что получаются такие матчи, когда набираешь много очков. Конечно, это поможет в уверенности. Никаких оправданий, конечно, нет, но всё-таки у меня был длительный перелёт, была пауза, плюс приходилось мне привыкать к новому режиму сна, однако от игры к игре я всё лучше себя ощущал, и теперь видим результат.

– По ходу матча немного менялась ваша пятёрка. Вспоминали ли взаимодействие с Пименовым и Яном в прошлом сезоне?

– Да, у нас не всё получалось в звене с Броссо и Родевальдом, тренерский штаб принял решение поменять сочетания, и это нормально, это часть нашей работы. Ты должен готов играть с любыми партнёрами. Мы играли в прошлом сезоне, так что между нами сохранилась «химия», — цитирует Ремпала сайт «Салавата Юлаева».