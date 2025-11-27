Скидки
Форвард «Салавата» Ремпал оценил победный матч с «Барысом», где игрок набрал четыре очка

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал подвёл итоги матча с «Барысом» (7:4). Форвард забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 4
Барыс
Астана
0:1 Уиллман (Томпсон, Логвин) – 11:22 (5x5)     0:2 Веккионе (Бреус, Королёв) – 13:02 (5x5)     1:2 Броссо (Ремпал, Жаровский) – 17:02 (5x4)     1:3 Уолш (Веккионе, Симонов) – 27:04 (5x4)     2:3 Ремпал (Стюарт, Родевальд) – 29:00 (5x4)     3:3 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 33:18 (5x3)     4:3 Хохлачёв (Стюарт, Родевальд) – 40:33 (5x5)     4:4 Уиллман (Логвин) – 43:40 (5x5)     5:4 Ремпал (Пименов) – 44:56 (5x5)     6:4 Пименов (Сучков) – 57:19 (5x5)     7:4 Броссо – 58:11 (en)    

– Очень здорово, что получаются такие матчи, когда набираешь много очков. Конечно, это поможет в уверенности. Никаких оправданий, конечно, нет, но всё-таки у меня был длительный перелёт, была пауза, плюс приходилось мне привыкать к новому режиму сна, однако от игры к игре я всё лучше себя ощущал, и теперь видим результат.

– По ходу матча немного менялась ваша пятёрка. Вспоминали ли взаимодействие с Пименовым и Яном в прошлом сезоне?
– Да, у нас не всё получалось в звене с Броссо и Родевальдом, тренерский штаб принял решение поменять сочетания, и это нормально, это часть нашей работы. Ты должен готов играть с любыми партнёрами. Мы играли в прошлом сезоне, так что между нами сохранилась «химия», — цитирует Ремпала сайт «Салавата Юлаева».

«Начали вытаскивать из себя всё». Козлов — о победе «Салавата» над «Барысом»
