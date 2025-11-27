Ги Буше: в играх с «Металлургом» у «Авангарда» почти нет большинства. У них — 5-10 попыток

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победной встрече с «Металлургом» (3:1).

«Нам пришлось бороться с последствиями предыдущей игры, в которой мы доминировали. Та игра была наша, однако в третьем периоде мы сами себя закопали и упустили победу. Важно было начать так же хорошо, как в Нижнекамске, и команде это сделать удалось. Но столкнулись с дополнительными трудностями: Войнов получил повреждение на предматчевой разминке, и уже по ходу встречи травмировался Окулов. Константин попытался сыграть во втором периоде, провёл пару смен, однако дальше выходить не смог. Плюс, разумеется, пришлось бороться с тем, что довелось много играть в меньшинстве. Обычно во встречах с «Металлургом» у нас либо 0 большинства, либо одно, а у соперника есть 5-10 попыток за игру. Я сказал парням, чтобы они были готовы к этому, и они справились, очень много ловили на себя», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.