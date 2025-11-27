Скидки
Ги Буше: в играх с «Металлургом» у «Авангарда» почти нет большинства. У них — 5-10 попыток

Ги Буше: в играх с «Металлургом» у «Авангарда» почти нет большинства. У них — 5-10 попыток
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победной встрече с «Металлургом» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5)     1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5)     1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)    

«Нам пришлось бороться с последствиями предыдущей игры, в которой мы доминировали. Та игра была наша, однако в третьем периоде мы сами себя закопали и упустили победу. Важно было начать так же хорошо, как в Нижнекамске, и команде это сделать удалось. Но столкнулись с дополнительными трудностями: Войнов получил повреждение на предматчевой разминке, и уже по ходу встречи травмировался Окулов. Константин попытался сыграть во втором периоде, провёл пару смен, однако дальше выходить не смог. Плюс, разумеется, пришлось бороться с тем, что довелось много играть в меньшинстве. Обычно во встречах с «Металлургом» у нас либо 0 большинства, либо одно, а у соперника есть 5-10 попыток за игру. Я сказал парням, чтобы они были готовы к этому, и они справились, очень много ловили на себя», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

