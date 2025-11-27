Ги Буше: в играх с «Металлургом» у «Авангарда» почти нет большинства. У них — 5-10 попыток

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победной встрече с «Металлургом» (3:1).
«Нам пришлось бороться с последствиями предыдущей игры, в которой мы доминировали. Та игра была наша, однако в третьем периоде мы сами себя закопали и упустили победу. Важно было начать так же хорошо, как в Нижнекамске, и команде это сделать удалось. Но столкнулись с дополнительными трудностями: Войнов получил повреждение на предматчевой разминке, и уже по ходу встречи травмировался Окулов. Константин попытался сыграть во втором периоде, провёл пару смен, однако дальше выходить не смог. Плюс, разумеется, пришлось бороться с тем, что довелось много играть в меньшинстве. Обычно во встречах с «Металлургом» у нас либо 0 большинства, либо одно, а у соперника есть 5-10 попыток за игру. Я сказал парням, чтобы они были готовы к этому, и они справились, очень много ловили на себя», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 27 ноября 2025
-
21:43
-
21:42
-
21:22
-
21:17
-
21:14
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
20:53
-
20:51
-
20:49
-
20:36
-
20:23
-
20:04
-
19:45
-
19:29
-
19:25
-
19:19
-
18:53
-
18:32
-
18:17
-
18:04
-
17:40
-
17:22
-
17:06
-
16:47
-
16:28
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30