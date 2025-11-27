«К победе много путей». Ги Буше прокомментировал успех «Авангарда» в Магнитогорске

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победной встречи с «Металлургом» (3:1) прокомментировал стиль игры омского клуба.

«Играть с «Металлургом» в открытый хоккей — большой риск поражения, у них одна из лучших атак лиги с огромным количеством мастеров. В какой-то момент нам пришлось перестраиваться, но к победе много путей. Когда я понял, что у нас выпали два игрока, то нам пришлось кое-что изменить в первоначальном плане. Мы подстраиваемся под оппонента, и если не работает что-то одно, то мы ищем другой путь к победе», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Металлург» встретится с «Барысом» дома 29 ноября. «Авангард» 4 декабря сыграет с «Сочи» в Омске.