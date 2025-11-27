Скидки
Главная Хоккей Новости

«К победе много путей». Ги Буше прокомментировал успех «Авангарда» в Магнитогорске

«К победе много путей». Ги Буше прокомментировал успех «Авангарда» в Магнитогорске
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победной встречи с «Металлургом» (3:1) прокомментировал стиль игры омского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5)     1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5)     1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)    

«Играть с «Металлургом» в открытый хоккей — большой риск поражения, у них одна из лучших атак лиги с огромным количеством мастеров. В какой-то момент нам пришлось перестраиваться, но к победе много путей. Когда я понял, что у нас выпали два игрока, то нам пришлось кое-что изменить в первоначальном плане. Мы подстраиваемся под оппонента, и если не работает что-то одно, то мы ищем другой путь к победе», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Металлург» встретится с «Барысом» дома 29 ноября. «Авангард» 4 декабря сыграет с «Сочи» в Омске.

