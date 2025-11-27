Скидки
Ги Буше: есть надежда, что впервые в сезоне у «Авангарда» будет оптимальный состав

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победной встречи с «Металлургом» (3:1) рассказал о формировании состава омского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5)     1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5)     1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)    

«Каково состояние травмированных? Мы бы уже дали сыграть Чистякову, если бы это был плей-офф. Но с учётом того, что сегодня последняя игра перед длинной паузой, мы решили дать Семёну гарантированно восстановиться. Прохоркин болеет, это неприятная болезнь, но мы надеемся, что он сможет восстановиться к ближайшему матчу. Что касается Окулова, то у него повреждение такого плана, которое можно нейтрализовать с помощью массажа и прочих процедур, так что мы рассчитываем на его готовность к следующему матчу. У Войнова – растяжение связок, это не какой-то рецидив, просто так случилось на разминке. Всё-таки есть надежда, что впервые в сезоне в следующей игре мы получим оптимальный состав», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

