Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин: глупые ошибки, дали «Авангарду» почувствовать. А откидываться всегда легче

Разин: глупые ошибки, дали «Авангарду» почувствовать. А откидываться всегда легче
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5)     1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5)     1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)    

«В принципе, об игре нечего говорить. Атаковали, бросали много, это всё хорошо, но в таких играх на первый план выходит дисциплина. И дисциплина подразумевает не количество удалений, а самоотдачу. У нас её сегодня до конца не было. Глупые ошибки, которые привели к голам в наши ворота – это расхлябанность. Дали сопернику почувствовать, а обороняться, откидываться всегда легче. Скажу парадоксальную вещь: я доволен тем, что такие игры происходят сейчас, ведь когда всё гладко – глаз замыливается», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» победил «Металлург» в матче лидеров Востока КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android