Разин: глупые ошибки, дали «Авангарду» почувствовать. А откидываться всегда легче

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:3).

«В принципе, об игре нечего говорить. Атаковали, бросали много, это всё хорошо, но в таких играх на первый план выходит дисциплина. И дисциплина подразумевает не количество удалений, а самоотдачу. У нас её сегодня до конца не было. Глупые ошибки, которые привели к голам в наши ворота – это расхлябанность. Дали сопернику почувствовать, а обороняться, откидываться всегда легче. Скажу парадоксальную вещь: я доволен тем, что такие игры происходят сейчас, ведь когда всё гладко – глаз замыливается», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.