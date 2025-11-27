Разин: «Металлург» проиграл пятак — это норма. У «Авангарда» тактика: набрасывают и топчут

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (1:3) высказался о стиле игры омского клуба.

«Согласен, что пятак проиграли, но это нормально. У «Авангарда» тактика такая: они набрасывают и топчут там, образно говоря. У них большие защитники, которые не пускают к себе на пятак. Однако у нас было большое количество моментов, когда бери и забивай», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Металлург» встретится с «Барысом» дома 29 ноября. «Авангард» 4 декабря сразится с «Сочи» в Омске.

