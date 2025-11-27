Разин: у «Металлурга» был плохой настрой. Я рад, что завтра про это скажу в грубой форме
Поделиться
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» прокомментировал настрой магнитогорского клуба на игру.
«Такие игры выигрываются за счёт настроя, у нас сегодня был плохой настрой. И я рад, что завтра я про это могу сказать в грубой форме, вот и всё», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Авангардом» из Омска. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. В следующей игре «Металлург» встретится с «Барысом» дома 29 ноября. «Авангард» 4 декабря сразится с «Сочи» в Омске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5) 0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5) 1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5) 1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)
Материалы по теме
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
21:43
-
21:42
-
21:22
-
21:17
-
21:14
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
20:53
-
20:51
-
20:49
-
20:36
-
20:23
-
20:04
-
19:45
-
19:29
-
19:25
-
19:19
-
18:53
-
18:32
-
18:17
-
18:04
-
17:40
-
17:22
-
17:06
-
16:47
-
16:28
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30