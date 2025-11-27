Разин: у «Металлурга» был плохой настрой. Я рад, что завтра про это скажу в грубой форме

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» прокомментировал настрой магнитогорского клуба на игру.

«Такие игры выигрываются за счёт настроя, у нас сегодня был плохой настрой. И я рад, что завтра я про это могу сказать в грубой форме, вот и всё», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Авангардом» из Омска. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. В следующей игре «Металлург» встретится с «Барысом» дома 29 ноября. «Авангард» 4 декабря сразится с «Сочи» в Омске.