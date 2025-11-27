«Выдал феноменальный матч. В конце он уже еле дышал». Разин — о 59 сейвах Серебрякова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» оценил игру голкипера омского клуба Никиты Серебрякова, который отразил 59 бросков в игре.

«Сегодня Серебряков выдал феноменальный матч, 60 бросков мы только в створ нанесли. В конце он уже вон еле дышал. Ну, бывает», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Авангардом» из Омска. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. В следующей игре «Металлург» встретится с «Барысом» дома 29 ноября. «Авангард» 4 декабря сразится с «Сочи» в Омске.