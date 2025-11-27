Разин: «Металлург» ждёт Джонсона. Паспорт его нашли, но пока не могут ему доставить

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (1:3) прокомментировал ситуацию с нападающим Люком Джонсоном, который не может вернуться в расположение клуба из-за кражи документов.

«Джонсона мы ждём, паспорт нашли, но не могут ему его доставить из-за каких-то технических моментов. Надеюсь, что и Джонсон, и Козлов выйдут после перерыва в чемпионате», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне на счету форварда 13 матчей и 7 (2+5) очков. В общей сложности в активе форварда 170 игр в КХЛ, в которых он отметился 31 заброшенной шайбой и 34 результативными передачами.