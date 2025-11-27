Скидки
Разин: «Металлург» ждёт Джонсона. Паспорт его нашли, но пока не могут ему доставить

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (1:3) прокомментировал ситуацию с нападающим Люком Джонсоном, который не может вернуться в расположение клуба из-за кражи документов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5)     1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5)     1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)    

«Джонсона мы ждём, паспорт нашли, но не могут ему его доставить из-за каких-то технических моментов. Надеюсь, что и Джонсон, и Козлов выйдут после перерыва в чемпионате», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне на счету форварда 13 матчей и 7 (2+5) очков. В общей сложности в активе форварда 170 игр в КХЛ, в которых он отметился 31 заброшенной шайбой и 34 результативными передачами.

