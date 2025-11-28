«Будешь играть в «Металлурге» — поставлю в центр». Разин — о летнем разговоре с Ткачёвым

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (1:3) рассказал о летнем разговоре с нападающим Владимиром Ткачёвым.
«Когда был первый посыл прихода Ткачёва в нашу команду — это случилось ситуативно на Матче года в Москве, то я сначала Вову на той выставочной игре поставил в центр, но коллеги уговорили вернуть его на край. И я сказал Ткачёву: «Будешь играть в «Металлурге» — поставлю тебя в центр». Да, у Владимира есть много преимуществ, это и катание, и видение площадки, предугадывание ситуаций, но в плане борьбы за нейтральную шайбу Канцеров получше. Ткачёва хочется освободить от черновой работы, потому что он всё-таки больше силён в игре с шайбой. Склоняюсь к тому, что потенциально в игре в центре сильнее Михаил Фёдоров, вот над этим можно подумать», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
