Хоккей
Главная Хоккей Новости

«Будешь играть в «Металлурге» — поставлю в центр». Разин — о летнем разговоре с Ткачёвым

«Будешь играть в «Металлурге» — поставлю в центр». Разин — о летнем разговоре с Ткачёвым
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (1:3) рассказал о летнем разговоре с нападающим Владимиром Ткачёвым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5)     1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5)     1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)    

«Когда был первый посыл прихода Ткачёва в нашу команду — это случилось ситуативно на Матче года в Москве, то я сначала Вову на той выставочной игре поставил в центр, но коллеги уговорили вернуть его на край. И я сказал Ткачёву: «Будешь играть в «Металлурге» — поставлю тебя в центр». Да, у Владимира есть много преимуществ, это и катание, и видение площадки, предугадывание ситуаций, но в плане борьбы за нейтральную шайбу Канцеров получше. Ткачёва хочется освободить от черновой работы, потому что он всё-таки больше силён в игре с шайбой. Склоняюсь к тому, что потенциально в игре в центре сильнее Михаил Фёдоров, вот над этим можно подумать», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

