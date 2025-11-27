«Второе место в истории нашего хоккея». Разин — о победном голе «Нефтехимика» «Авангарду»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» высказался о победном голе «Нефтехимика» в игре с омичами.

«Я видел победный гол «Нефтехимика» в прошлом матче «Авангарда». Думаю, что после знаменитого гола Андрея Маркова это второе место в истории нашего хоккея по шайбам на последних секундах», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Авангардом» из Омска. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.