Хоккей

«Второе место в истории нашего хоккея». Разин — о победном голе «Нефтехимика» «Авангарду»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» высказался о победном голе «Нефтехимика» в игре с омичами.

«Я видел победный гол «Нефтехимика» в прошлом матче «Авангарда». Думаю, что после знаменитого гола Андрея Маркова это второе место в истории нашего хоккея по шайбам на последних секундах», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Авангардом» из Омска. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5)     1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5)     1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)    
