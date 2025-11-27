Скидки
Хоккей

Спартак — Автомобилист, результат матча 27 ноября 2025 года, счёт 3:1, КХЛ 2025/2026

Дубль Ружички помог «Спартаку» победить «Автомобилист» в Москве
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Буше, Голышев) – 17:56 (5x5)     1:1 Орлов (Ружичка, Коростелёв) – 18:22 (5x5)     2:1 Ружичка (Пивчулин, Мальцев) – 21:48 (5x4)     3:1 Ружичка (Рубцов) – 57:06 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 18-й минуте первого периода Стефан Да Коста с передач Рида Буше и Анатолия Голышева открыл счёт во встрече. Менее чем через минуту Даниил Орлов с передач Адама Ружички и Никиты Коростелёва восстановил равенство в счёте. В начале второго периода Адам Ружичка с передач Данила Пивчулина и Михаила Мальцева забросил вторую шайбу хозяев во встрече. На 18-й минуте третьего периода Адам Ружичка с передачи Германа Рубцова сделал счёт 3:1, оформив дубль.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» 29 ноября дома встретится с «Ладой». «Автомобилист» в этот же день сыграет в гостях с «Сибирью».

