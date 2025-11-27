Дубль Ружички помог «Спартаку» победить «Автомобилист» в Москве

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 18-й минуте первого периода Стефан Да Коста с передач Рида Буше и Анатолия Голышева открыл счёт во встрече. Менее чем через минуту Даниил Орлов с передач Адама Ружички и Никиты Коростелёва восстановил равенство в счёте. В начале второго периода Адам Ружичка с передач Данила Пивчулина и Михаила Мальцева забросил вторую шайбу хозяев во встрече. На 18-й минуте третьего периода Адам Ружичка с передачи Германа Рубцова сделал счёт 3:1, оформив дубль.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» 29 ноября дома встретится с «Ладой». «Автомобилист» в этот же день сыграет в гостях с «Сибирью».