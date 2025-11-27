«Плохо начали, очень много брака было». Силантьев о поражении «Металлурга» от «Авангарда»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» (1:3).

— Плохо начали, очень много брака было. В принципе, моментов у нас тоже очень много было, но видимость Серебрякову не перекрывали. В этом нужно было добавить. Сделаем выводы и пойдём дальше.

— Игра «Металлурга» изменилась в лучшую сторону в концовке первого периода. Что положительного произошло на этом этапе игры?

— Так нельзя начинать. Думаю, каждый из нас при счёте 0:2 был зол. Поэтому просто позлее начали играть, настырнее лезть на ворота, больше бросать и создавать активность в зоне атаки.

— Шайба Сергея Толчинского изменила характер игры? Что-то поменялось в игре «Металлурга» после того, как счёт стал 1:2?

— Ну, конечно, поменялось. Мы весь второй период продуктивно провели, очень активно — сделали много бросков. В зоне атаки кружили. Второй и третий периоды — очень хорошие. Но голов нет, большинство не реализовали. Надо работать.

— Третий период «Металлург» проиграл, несмотря на преимущество в атаке...

— Он был очень похож на второй. Мы создавали большую активность в зоне атаки, они старались на контратаках сыграть и подловили нас: наброс, попадание в игрока. Опять же, это удача, а её нужно заслужить, — цитирует Силантьева пресс-служба «Металлурга».