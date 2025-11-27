Скидки
Главная Хоккей Новости

«Плохо начали, очень много брака было». Силантьев о поражении «Металлурга» от «Авангарда»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5)     1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5)     1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)    

— Плохо начали, очень много брака было. В принципе, моментов у нас тоже очень много было, но видимость Серебрякову не перекрывали. В этом нужно было добавить. Сделаем выводы и пойдём дальше.

— Игра «Металлурга» изменилась в лучшую сторону в концовке первого периода. Что положительного произошло на этом этапе игры?
— Так нельзя начинать. Думаю, каждый из нас при счёте 0:2 был зол. Поэтому просто позлее начали играть, настырнее лезть на ворота, больше бросать и создавать активность в зоне атаки.

— Шайба Сергея Толчинского изменила характер игры? Что-то поменялось в игре «Металлурга» после того, как счёт стал 1:2?
— Ну, конечно, поменялось. Мы весь второй период продуктивно провели, очень активно — сделали много бросков. В зоне атаки кружили. Второй и третий периоды — очень хорошие. Но голов нет, большинство не реализовали. Надо работать.

— Третий период «Металлург» проиграл, несмотря на преимущество в атаке...
— Он был очень похож на второй. Мы создавали большую активность в зоне атаки, они старались на контратаках сыграть и подловили нас: наброс, попадание в игрока. Опять же, это удача, а её нужно заслужить, — цитирует Силантьева пресс-служба «Металлурга».

