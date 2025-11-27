Скидки
Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о гостевом поражении от «Спартака» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Буше, Голышев) – 17:56 (5x5)     1:1 Орлов (Ружичка, Коростелёв) – 18:22 (5x5)     2:1 Ружичка (Пивчулин, Мальцев) – 21:48 (5x4)     3:1 Ружичка (Рубцов) – 57:06 (5x5)    

— Хорошее начало с нашей стороны, контролировали шайбу, владели инициативой, забили гол, но в концовке периода контратаку пропустили, нельзя было так играть в концовке, надо было сыграть строже. Основной момент — игра в неравных составах, которая повлияла на исход матча.

— Недельная пауза как на вас сказалась?
— Мы неплохо начали матч. Пустые ворота были, в перекладину попадали, по броскам было [преимущество]. Основное — не хватило голов, не смогли воспользоваться моментами. Не скажу, что были медленнее соперника.

— Какой позитив можете отметить по сегодняшнему матчу?
— Много моментов создали в атаке, много времени провели [в атаке]. Негатив — то, что не забили. Не понравилось, что шайба в большинстве медленно ходила, соперник успевал подстраиваться, перекрывал линии броска.

— Как оцените возвращение Никиты Трямкина в состав?
— Дал драйва, силовые приёмы неплохие. Он долго не играл, надеюсь, через игры придёт в норму, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

