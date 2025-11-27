Скидки
Хоккей

Жамнов — об игре «Спартака»: голы даются тяжеловато, но уверен, ребята поймают кураж

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победной встречи с «Автомобилистом» (3:1) заявил, что команде тяжело даются голы в последних матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Буше, Голышев) – 17:56 (5x5)     1:1 Орлов (Ружичка, Коростелёв) – 18:22 (5x5)     2:1 Ружичка (Пивчулин, Мальцев) – 21:48 (5x4)     3:1 Ружичка (Рубцов) – 57:06 (5x5)    

— Какие факторы повлияли на сильную игру Загидулина в этих играх?
— Общекомандная игра, самоотдача. На льду находится вся пятёрка, должна обороняться вся пятёрка, когда шайба в нашей зоне.

— Увидим игру Георгиева?
— Конечно, увидим. Не переживайте. На скамейке был, чтобы прочувствовать игру. Идёт адаптация, здесь и в НХЛ хоккей разный, он на подходе.

— Мы привыкли к более атакующей игре «Спартака». Можно сказать, что сейчас нужнее любые победы?
— Победа всегда важна. Но мы не запрещаем хоккеистам играть в атаке, не меняли тактику. Может, пропала уверенность, голы даются тяжеловато, однако через это надо пройти, надо преодолеть. Думаю, ребята всё прекрасно понимают. Есть момент для броска — ищем передачу, уходим за ворота, отсюда и нет голов. Но это всё придёт, я уверен, что ребята поймают кураж и всё вернётся, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

