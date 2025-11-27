Жамнов — об игре «Спартака»: голы даются тяжеловато, но уверен, ребята поймают кураж

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победной встречи с «Автомобилистом» (3:1) заявил, что команде тяжело даются голы в последних матчах.

— Какие факторы повлияли на сильную игру Загидулина в этих играх?

— Общекомандная игра, самоотдача. На льду находится вся пятёрка, должна обороняться вся пятёрка, когда шайба в нашей зоне.

— Увидим игру Георгиева?

— Конечно, увидим. Не переживайте. На скамейке был, чтобы прочувствовать игру. Идёт адаптация, здесь и в НХЛ хоккей разный, он на подходе.

— Мы привыкли к более атакующей игре «Спартака». Можно сказать, что сейчас нужнее любые победы?

— Победа всегда важна. Но мы не запрещаем хоккеистам играть в атаке, не меняли тактику. Может, пропала уверенность, голы даются тяжеловато, однако через это надо пройти, надо преодолеть. Думаю, ребята всё прекрасно понимают. Есть момент для броска — ищем передачу, уходим за ворота, отсюда и нет голов. Но это всё придёт, я уверен, что ребята поймают кураж и всё вернётся, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.