Тренер ЦСКА Никитин: статистика у некоторых в башке как игральный автомат крутится

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победный матч с «Ладой» (4:2).

«Достаточно моментов создали. Парни показывали командный хоккей. Концовка… Опять статистика у некоторых в башке просто как игральный автомат крутится. Мы выбираем команду, кто выбирает команду, тот идёт с нами. С кем лучше всего играть Спронгу? Надо его ещё с Мингачёвым и Янченко попробовать, тогда уже буду готов ответить на этот вопрос. Пока что думаю, что с ними лучше всего», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА встретится с «Салаватом Юлаевым» дома 1 декабря. «Лада» 29 ноября сыграет в гостях со «Спартаком».