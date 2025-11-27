Скидки
Главная Хоккей Новости

Тренер ЦСКА Никитин: статистика у некоторых в башке как игральный автомат крутится

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победный матч с «Ладой» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Полтапов (Спронг) – 03:06 (5x5)     2:0 Мингачёв (Карнаухов, Саморуков) – 15:25 (5x5)     3:0 Патрихаев (Коваленко, Карнаухов) – 19:25 (5x4)     3:1 Белоусов (Савчук, Михайлов) – 51:12 (5x5)     3:2 Граовац (Юрчо, Холлоуэлл) – 54:11 (5x4)     4:2 Рой – 58:13 (en)    

«Достаточно моментов создали. Парни показывали командный хоккей. Концовка… Опять статистика у некоторых в башке просто как игральный автомат крутится. Мы выбираем команду, кто выбирает команду, тот идёт с нами. С кем лучше всего играть Спронгу? Надо его ещё с Мингачёвым и Янченко попробовать, тогда уже буду готов ответить на этот вопрос. Пока что думаю, что с ними лучше всего», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА встретится с «Салаватом Юлаевым» дома 1 декабря. «Лада» 29 ноября сыграет в гостях со «Спартаком».

