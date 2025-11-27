Серебряков ответил, была ли победа над «Металлургом» самой запоминающейся в карьере
Поделиться
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков прокомментировал победную встречу с «Металлургом» (3:1). Голкипер обновил свой личный рекорд по количеству спасений — 59 сейвов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5) 0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5) 1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5) 1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)
«Самая ли это запоминающаяся победа в карьере? Надеюсь, она ещё впереди. Я особенно не запоминаю игры. После прошлого матча нам надо было провести реабилитацию. Мы все понимали, что нельзя проигрывать так, как в Нижнекамске. Тренерский штаб настроил нас, считаю, что мы хорошо реабилитировались. Сегодняшняя игра, конечно, была тяжёлой. Ещё и ребята много заблокировали бросков. В игре стараешься не думать об этом: самое главное — доиграть до конца момент, сделать всё, что зависит от тебя. А уже потом будет время отдохнуть», — цитирует Серебрякова сайт КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
23:40
-
23:29
-
23:12
-
22:55
-
22:43
-
22:40
-
22:32
-
22:16
-
22:00
-
21:43
-
21:42
-
21:22
-
21:17
-
21:14
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
20:53
-
20:51
-
20:49
-
20:36
-
20:23
-
20:04
-
19:45
-
19:29
-
19:25
-
19:19
-
18:53
-
18:32
-
18:17
-
18:04
-
17:40
-
17:22
-
17:06
-
16:47