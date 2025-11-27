Серебряков ответил, была ли победа над «Металлургом» самой запоминающейся в карьере

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков прокомментировал победную встречу с «Металлургом» (3:1). Голкипер обновил свой личный рекорд по количеству спасений — 59 сейвов.

«Самая ли это запоминающаяся победа в карьере? Надеюсь, она ещё впереди. Я особенно не запоминаю игры. После прошлого матча нам надо было провести реабилитацию. Мы все понимали, что нельзя проигрывать так, как в Нижнекамске. Тренерский штаб настроил нас, считаю, что мы хорошо реабилитировались. Сегодняшняя игра, конечно, была тяжёлой. Ещё и ребята много заблокировали бросков. В игре стараешься не думать об этом: самое главное — доиграть до конца момент, сделать всё, что зависит от тебя. А уже потом будет время отдохнуть», — цитирует Серебрякова сайт КХЛ.