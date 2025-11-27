Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Серебряков ответил, была ли победа над «Металлургом» самой запоминающейся в карьере

Серебряков ответил, была ли победа над «Металлургом» самой запоминающейся в карьере
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков прокомментировал победную встречу с «Металлургом» (3:1). Голкипер обновил свой личный рекорд по количеству спасений — 59 сейвов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков) – 03:32 (5x5)     0:2 Пономарёв (Мартынов, Рашевский) – 10:52 (5x5)     1:2 Толчинский (Исхаков, Набоков) – 35:49 (5x5)     1:3 Потуральски (Фьоре, Блажиевский) – 50:17 (5x5)    

«Самая ли это запоминающаяся победа в карьере? Надеюсь, она ещё впереди. Я особенно не запоминаю игры. После прошлого матча нам надо было провести реабилитацию. Мы все понимали, что нельзя проигрывать так, как в Нижнекамске. Тренерский штаб настроил нас, считаю, что мы хорошо реабилитировались. Сегодняшняя игра, конечно, была тяжёлой. Ещё и ребята много заблокировали бросков. В игре стараешься не думать об этом: самое главное — доиграть до конца момент, сделать всё, что зависит от тебя. А уже потом будет время отдохнуть», — цитирует Серебрякова сайт КХЛ.

Материалы по теме
«Авангард» вновь обыграл лидера сезона в гостях! А Серебряков почти повторил рекорд КХЛ
Видео
«Авангард» вновь обыграл лидера сезона в гостях! А Серебряков почти повторил рекорд КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android