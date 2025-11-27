Мартин Гернат: у «Локомотива» нет кризиса, сейчас не хватает стабильности

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат оценил последние встречи ярославского клуба. Ярославский клуб проиграл три из четырёх последних матчей.

«У «Локомотива» нет кризиса, нам нужно просто вернуть свою форму после неудачной серии. Сейчас не хватает стабильности. Времени до конца регулярного чемпионата достаточно, ещё даже середина не прошла.

«Локомотив» знает, что нужно для первого места в конференции. Сейчас тяжело сказать, кто мог бы стать нашим главным соперником в борьбе за первое место, потому что претендентов много», — приводит слова Герната Metaratings.

«Локомотив» с 43 очками после 32 матчей занимает первое место в таблице Запада.