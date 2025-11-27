Результаты матчей КХЛ на 27 ноября 2025 года

Сегодня, 27 ноября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 27 ноября 2025 года:

«Металлург» — «Авангард» — 1:3;

«Салават Юлаев» — «Барыс» — 7:4;

ЦСКА — «Лада» — 4:2;

«Спартак» — «Автомобилист» — 3:1.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 43 очками после 32 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 48 очков после 31 игры. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.