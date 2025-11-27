Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 27 ноября 2025 года

Сегодня, 27 ноября, прошли четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 27 ноября 2025 года:

«Южный Урал» — «Магнитка» — 2:5;

«Молот» — «Торпедо-Горький» — 4:3;

«Кристалл» — «Рубин» — 0:2;

«Дизель» — «Югра» — 0:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 47 очков в 29 матчах. Второе место занимает «Югра» с 46 очками после 28 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (40 очков в 27 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.