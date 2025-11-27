Результаты матчей МХЛ на 27 ноября 2025 года

Сегодня, 27 ноября, прошли три встречи регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 27 ноября 2025 года:

«Красноярские Рыси» — «Ладья» — 2:3;

«Тюменский Легион» — «Реактор» — 1:6;

«Спутник» — «Локо-76» — 2:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 45 очками после 25 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 встреч.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.