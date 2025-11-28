Титов делал Дасаеву массаж, Непомнящий следил за победой «Спартака» с VIP. Фото с матча
27 ноября в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
На 18-й минуте первого периода Стефан Да открыл счёт во встрече. Менее чем через минуту Даниил Орлов забросил ответную шайбу. Во втором и третьем периодах Адам Ружичка отличился по одному разу, оформив дубль и принеся победу «Спартаку».
