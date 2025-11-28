Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

НХЛ включила двух россиян в список претендентов на «Везину» после 1-й четверти регулярки

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил претендентов на «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона, после первого квартала регулярного чемпионата 2025/2026. В список вошли два россиянина – Игорь Шёстёркин и Сергей Бобровский. В голосовании принимали участие 16 экспертов сайта НХЛ.

Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз») — 67 очков

Скотт Уэджвуд, («Колорадо Эвеланш») — 51

Коннор Хеллебайк, («Виннипег Джетс») — 50

Спенсер Найт, («Чикаго Блэкхоукс») — 38

Игорь Шестёркин, («Нью-Йорк Рейнджерс») — 13

Лукас Достал, («Анахайм Дакс») — 5

Сергей Бобровский, («Флорида Пантерз») — 4

Якуб Добеш, («Монреаль Канадиенс») — 3

Джейк Эттингер, («Даллас Старз») — 3

Джейк Аллен, («Нью-Джерси Девилз») — 2

Дарси Кемпер, («Лос-Анджелес Кингз») — 2

Артур Шилов, («Питтсбург Пингвинз» )— 1

Даниэль Владaрж, («Филадельфия Флайерз») — 1