НХЛ включила двух россиян в список претендентов на «Везину» после 1-й четверти регулярки

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил претендентов на «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона, после первого квартала регулярного чемпионата 2025/2026. В список вошли два россиянина – Игорь Шёстёркин и Сергей Бобровский. В голосовании принимали участие 16 экспертов сайта НХЛ.
Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз») — 67 очков
Скотт Уэджвуд, («Колорадо Эвеланш») — 51
Коннор Хеллебайк, («Виннипег Джетс») — 50
Спенсер Найт, («Чикаго Блэкхоукс») — 38
Игорь Шестёркин, («Нью-Йорк Рейнджерс») — 13
Лукас Достал, («Анахайм Дакс») — 5
Сергей Бобровский, («Флорида Пантерз») — 4
Якуб Добеш, («Монреаль Канадиенс») — 3
Джейк Эттингер, («Даллас Старз») — 3
Джейк Аллен, («Нью-Джерси Девилз») — 2
Дарси Кемпер, («Лос-Анджелес Кингз») — 2
Артур Шилов, («Питтсбург Пингвинз» )— 1
Даниэль Владaрж, («Филадельфия Флайерз») — 1