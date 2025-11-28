Один россиянин вошёл в список претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошёл в список претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ после первого квартала регулярного чемпионата 2025/2026. Приз вручается самому ценному игроку в регулярном чемпионате. В голосовании принимали участие 16 экспертов. В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 22 матчах, в которых забил шесть голов и сделал 16 результативных передач.
Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 70 очков
Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс») — 40
Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс») — 34
Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — 28
Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») — 26
Лео Карлссон («Анахайм Дакс») — 18
Микко Рантанен («Даллас Старз») — 5
Кейл Макар («Колорадо Эвеланш») — 4
Джек Айкел («Вегас Голден Найтс») — 4
Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») — 3
Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс») — 3
Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») — 1
Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс») — 1
Коул Коулфилд («Монреаль Канадиенс») — 1
Скотт Уэджвуд («Колорадо Эвеланш») — 1
Марк Шайфли («Виннипег Джетс») — 1