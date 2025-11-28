Один россиянин вошёл в список претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошёл в список претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ после первого квартала регулярного чемпионата 2025/2026. Приз вручается самому ценному игроку в регулярном чемпионате. В голосовании принимали участие 16 экспертов. В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 22 матчах, в которых забил шесть голов и сделал 16 результативных передач.

Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 70 очков

Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс») — 40

Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс») — 34

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — 28

Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») — 26

Лео Карлссон («Анахайм Дакс») — 18

Микко Рантанен («Даллас Старз») — 5

Кейл Макар («Колорадо Эвеланш») — 4

Джек Айкел («Вегас Голден Найтс») — 4

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») — 3

Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс») — 3

Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») — 1

Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс») — 1

Коул Коулфилд («Монреаль Канадиенс») — 1

Скотт Уэджвуд («Колорадо Эвеланш») — 1

Марк Шайфли («Виннипег Джетс») — 1