Тренер «Вашингтона» — об Овечкине: есть то, что куда важнее голов, передач и Кубка Стэнли

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о российском нападающем Александре Овечкине после матче с «Виннипег Джетс» (4:3), где прошла специальная церемония в честь россиянина, который стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов, и восьмым игроком, сыгравшим 1500 матчей за одну команду.

«Это невероятно. Великолепная церемония в его честь, вместе с семьёй и партнёрами по команде. Я в полном восторге от того, как клуб всё организовал. Я даже не ожидал появления всех этих юных хоккеистов, какой потрясающий способ подчеркнуть его влияние на местное сообщество и на развитие хоккея в регионе. Эти цитаты, дети, которые носят восьмой номер благодаря ему, — всё это очень трогательно.

Это действительно что-то особенное, и, думаю, Овечкин ещё не раз вспомнит этот момент. Его голы и все достижения, просто астрономического масштаба, это очевидно. Но есть то, что куда важнее голов, передач и Кубка Стэнли. Это влияние, которое он оказал на тысячи людей: те, кто теперь отвозит своих детей на тренировки, сидит с ними на парковке перед катком, делит эмоции с командами, всё то, что эта прекрасная игра дарит людям, далёким от НХЛ, но безумно любящим хоккей и живущим жизнью катков», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

В матче с «Виннипегом» Овечкин забил свой 908-й гол в НХЛ.