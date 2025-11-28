Скидки
Плющев: не спешил бы с выводами о том, что СКА нащупал свою игру

Комментарии

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил последние результаты СКА в сезоне Континентальной хоккейной лиги. Армейский клуб выиграл шесть из семи последних матчей.

«Всё-таки надо смотреть в динамике. Я бы не спешил с выводами о том, что СКА нащупал свою игру. Пока это лишь начальный результат для выхода из того положения, в котором команда оказалась. Проблемы у неё всё ещё существуют, и избежать их не получится», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

На данный момент СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 32 очками после 28 игр. В следующем матче армейцы встретятся с «Ак Барсом» сегодня, 28 ноября.

